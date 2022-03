25 szklanych słoików z marihuaną w domu mieszkańca powiatu mogileńskiego [zdjęcia]

- W miniony poniedziałek policjanci pojechali więc do wytypowanej wcześniej posesji, aby to sprawdzić. Na miejscu zastali 26-latka, który oświadczył, że w domu nie ma żadnych substancji zabronionych. Policjanci nie dali wiary zapewnieniom mężczyzny i przystąpili do przeszukania. W piwnicy ujawnili 25 szklanych słoików z zawartością suszu roślinnego o łącznej wadze jednego kilograma. Badanie testerem narkotykowym wykazało, że była to marihuana. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie - relacjonuje st. asp. Tomasz Bartecki z mogileńskiej policji.