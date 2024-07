56 lat temu ukończyli podstawówkę w Orłowie. Do dziś odwiedzają szkołę i organizują koleżeńskie spotkania

- Były wspomnienia. Nie tylko te z czasów szkolnych, ale i tych wcześniejszych, kiedy to wspólnie bawiliśmy się na terenie Orłowa. A ponieważ latek nam przybywa, zaplanowaliśmy już kolejne spotkania, a co najważniejsze, padła deklaracja, że muszą się one odbywać jeszcze częściej - dodaje pani Zofia.