Artysta malarz Roman Kaczmarek namalował panoramiczny obraz "Bitwa Warszawska", nawiązujący do wydarzeń z 1920 roku [zdjęcia]

Najnowsze dzieło w twórczym dorobku kujawskiego artysty Romana Kaczmarka tematycznie nawiązuje do niezwykłego wydarzenia, jakim była Bitwa Warszawska, której 102. rocznicę niedawno obchodziliśmy. Obraz panoramiczny o wymiarach 175x74 cm na płótnie wykonany został w technice akrylowej. W galerii prezentujemy dzieło we fragmentach i na końcu w całości.

Roman Kaczmarek i jego obraz "Bitwa Warszawska"

- Do namalowania obrazu skłoniła mnie heroiczna obrona naszego kraju przed zalewem bolszewickiej Rosji. Pracę nad obrazem rozpocząłem w połowie ubiegłego roku. Po głębokiej analizie przystąpiłem do szkicowania oraz poszukiwania układów kompozycyjnych. W pierwszej fazie powstała praca barwna, w której wykorzystałem suchy pastel. Wtedy narodziła się ostateczna koncepcja. Polega ona na podziale kompozycji na kolor biały i czerwony w układzie pionowym nawiązującym do polskiej flagi. W lewej części (białej) przedstawiłem walczących polskich żołnierzy z dodającym im otuchy księdzem Ignacym Skorupko. Zaś górna część obrazuje atak ułanów, co znacząco odmieniło losy bitwy. W części czerwonej zawarłem atak armii bolszewickiej, symbolizującej zalew „czerwonej zarazy”. Jak pokazują ostatnie wydarzenia na Ukrainie, temat jest ciągle aktualny - mówi autor obrazu.