Budowa spalarni odpadów w Inowrocławiu. Stanowisko organizacji związkowych w Soda Polska Ciech: "Dość straszenia!"

Jak już informowaliśmy, do 2026 roku przy zakładach Ciech w inowrocławskich Mątwach ma powstać instalacja termicznego przekształcania odpadów.

O podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie poinformował pod koniec lutego prezydent Inowrocławia, Ryszard Brejza. Sygnatariuszami listu są: CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH, EEW Energy from Waste Polska Sp. z o.o., FBSerwis S.A., Budimex S.A. oraz miasto Inowrocław. Podpisanie listu intencyjnego jest wyrazem woli, aby przygotować i zrealizować inwestycję, która będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę powołaną przez EEW Energy from Waste.

Budowa instalacji rozpocznie się w 2024 r. i potrwa niespełna trzy lata, aż do jej uruchomienia w 2026.