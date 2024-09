Celne założenia nowego kursu dla żołnierzy. Strzelanie w wojsku wkracza na wyższy poziom

Na terenie strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego Łącko trwa kurs dla instruktorów, którzy będą później szkolić kolejnych żołnierzy. Nowy Program Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS) zmienia podejście do strzelania w wojsku, dlatego żołnierze 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (8.K-PBOT) i 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej wspólnie szkolą nowych instruktorów.

Nowy program rewolucjonizuje podejście do strzelania w Siłach Zbrojnych RP. Dawniej strzelanie odbywało się najczęściej w postawie leżącej do celów znacznie oddalonych od żołnierza. Nowy program został opracowany na podstawie doświadczeń żołnierzy Wojsk Specjalnych. Kładzie nacisk na postawę stojącą, klęczącą i dopiero później leżącą. Ogień jest prowadzony do celów znajdujących się blisko strzelającego. System jest ujednolicony i żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP szkolą się w ten sam sposób. Postawiono w nim na strzelanie dynamiczne. Dzięki temu, żołnierze uczą się, jak celnie i bezpiecznie strzelać w określonym reżimie czasowym oraz na resecie. Ćwiczą również strzelanie zza zasłon w różnych postawach ze swojej mocnej i słabej strony.

- Program kursu jest integralną częścią szkolenia wojskowego i ma na celu zapewnienie, że każdy żołnierz będzie dobrze przygotowany do realizacji zadań ogniowych na współczesnym polu walki. Nowy program strzelań jest bardzo intensywny, ma na celu przygotowanie żołnierzy do realnych sytuacji bojowych. W ramach kursu kładzie się duży nacisk na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz na dokładność i skuteczność strzałów - wskazuje Szef Sekcji Szkoleniowej 8.K-PBOT cz.p.o. kpt. Krystian Plichta.

Szczegóły mają znaczenie

Całe wyszkolenie jakie przewiduje nowy PSBS składa się z pięciu części. Wszystko zaczyna się jednak od poziomu pierwszego, który nie bez powodu nazywa się "ABC". Dla żołnierza to swoiste abecadło efektywnego i bezpiecznego korzystania z broni - jego podstawowego narzędzia pracy. Kompleksowe podejście do tematu zajęć strzeleckich rozpoczyna się od konfiguracji sprzętu. Pierwszy etap obejmuje również takie podstawy jak m.in. sprawdzanie, ładowanie i rozładowanie broni, zgrywanie przyrządów celowniczych, pracę na języku spustowym, przyjmowanie postawy strzeleckiej we właściwy sposób czy pracę na broni w tzw. przestrzeni roboczej. Dopiero po opanowaniu tych elementów przechodzi się do strzelania. Również dlatego strzelanie rozpoczyna się z mechanicznych przyrządów celowniczych, a dopiero po opanowaniu tego elementu żołnierze strzelają z przyrządów optoelektronicznych (kolimatorów).

Kreowanie dobrych nawyków

Wielokrotne powtarzanie czynności ćwiczonych na broni umożliwia budowanie tzw. pamięci mięśniowej. W warunkach pola walki, w stresie żołnierz nie będzie się zastanawiał gdzie szukać magazynka, jak prawidłowo przyjąć postawę strzelecką czy usunąć zacięcie broni. Tych elementów nie da się nauczyć z książki. Tylko systematyczna praktyka pozwoli na wytworzenie automatyzmu w bezpiecznej pracy na broni i użyć jej zgodnie z przeznaczeniem. Co ważne, żołnierze 8.K-PBOT od początku uczą się na najnowszym uzbrojeniu w Siłach Zbrojnych RP, czyli karabinku MSBS Grot oraz pistolecie wojskowym VIS-100. Dzięki temu dobre nawyki pozostaną z nimi na lata.

Najlepsi dzielą się wiedzą

Kursanci są bacznie obserwowani przez instruktorów na każdym etapie szkolenia. Potencjalni kandydaci do szkolenia innych muszą charakteryzować się umiejętnościami praktycznymi na danym typie broni jak i zdolnością do przekazania wiedzy. Ukończenie drugiego etapu kursu umożliwi im szkolenie kolejnych żołnierzy. Zapotrzebowanie na instruktorów jest bardzo duże. 8.K-PBOT liczy obecnie ponad 2000 żołnierzy, którzy szkolą się w 4 batalionach w Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu, we Włocławku oraz w samodzielnych kompaniach. W związku z tym w różnych częściach województwa kujawsko-pomorskiego praktycznie co tydzień odbywają się obowiązkowe, weekendowe szkolenia rotacyjne, podczas których zawsze odbywa się strzelanie. Wszyscy strzelają już zgodnie z nowym programem.

