Dąbrowa - Groźny wypadek w Dąbrowie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Zobaczcie zdjęcia OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Jak informują strażacy z Mogilna, jedna osoba podróżująca oplem uskarżała się na ból brzucha. Drugi z mężczyzn również został przekazany ratownikom medycznym PSP Mogilno Zobacz galerię (5 zdjęć)

We wtorkowy wieczór, 7 czerwca, w Dąbrowie (powiat mogileński) doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby trafiły do szpitala.