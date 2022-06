Dni Inowrocławia 2022. Drużyna urzędników i radnych pokonała mieszkańców Inowrocławia 3 do 2. Zdjęcia

Tegoroczny mecz wygrali reprezentanci ratusza 3 do 2. Na początku nic jednak nie wskazywało, że ratuszowa ekipa będzie triumfatorem spotkania, które było bardzo wyrównane i pełne ciekawych oraz wypracowanych akcji. Pierwszą bramkę, już na początku spotkania, zdobyli mieszkańcy. Potem jedna i druga drużyna próbowała zaskoczyć obronę i bramkarza przeciwników, ale wynik do przerwy pozostał bez zmian. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero w drugiej połowie spotkania. Bramkę na wyrównanie ekipa ratusza zdobyła w 52 minucie spotkania, a dwie minuty później prowadziła już 2 do 1. Potem urzędnicy wbili jeszcze trzeciego gola, zaś reprezentacji mieszkańców udało się strzelić drugą bramkę tuż przed końcem spotkania, które rozgrywano systemem dwa razy po 30 minut.

Obie drużyny nagrodzono pucharami i medalami, którymi dekorowała m. in. Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego. Warto wspomnieć, że główną nagrodą spotkania była beczka piwa.