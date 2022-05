Dni Inowrocławia. Nocny Stróż promował swoją nową płytę. Na scenie zespół wystąpił z Andrzejem Krzywym i Patrycją Kosiarkiewicz. Zdjęcia

Z Nocnym Stróżem wystąpiła Patrycja Kosiarkiewicz, która napisała tekst do znajdującej się na nowej płycie piosenki "Smutno mi tato". Na scenie wraz z muzykami śpiewał też Andrzej Krzywy, lider zespołu De Mono. Popularny solista wystąpił wraz z Nocnym Stróżem w teledysku do piosenki "Razem uda się", który promuje płytę inowrocławian. Co ciekawe, tekst do niej napisał sam Marek Dutkiewicz, twórca takich hitów jak "Jolka, Jola pamiętasz" czy "Słodkiego miłego życia".

Grupę Nocny Stróż założył w 1997 roku inowrocławski gitarzysta Michał Witkowski. Obecnie zespół tworzą: Michał "Gęsik" Gęsikowski - wokal i gitara, Michał Witkowski - gitara, Zbigniew Florek - instrumenty klawiszowe, Piotr Sieracki - gitara basowa, Mateusz Senderowski - perkusja.