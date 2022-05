Dni Inowrocławia. Tak było na spotkaniu inowrocławian z Mariuszem "Pudzianem" Pudzianowskim. Zdjęcia

Jak można było przypuszczać wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata siłaczy ściągnął pod Teatr Miejski wielu swoich inowrocławskich fanów. Podczas rozmowy, którą poprowadziła ze strongmanem Beata Kawka, aktorka rodem z Inowrocławia, gość opowiadał o swoich startach w zawodach siłaczy i ostatniej walce MMA. Zdradził, jak wygląda dzień powszedni "Pudziana", który poukładany jest co do godziny i podporządkowany sportowym rygorom. Pytania zadawała też publiczność. Była okazja do wykonania "selfika" z mariuszem Pudzianowskim i otrzymania od mistrza zdjęcia z autografem.