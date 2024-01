Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Inowrocławiu będzie gotowy w kwietniu

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu złożyć musi wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku osób bezdomnych w ośrodku właściwym ze względu na gminę miejsca pobytu. Ośrodek kompletuje dokumenty w terminie 14 dni i przekazuje je do starosty, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu oraz decyzję o odpłatności za pobyt. Osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej może być przyjęta do domu w trybie zwykłym na podstawie wniosku złożonego do ośrodka pomocy społecznej lub w trybie interwencyjnym w nagłych sytuacjach kryzysowych, z późniejszym dopełnieniem formalności.