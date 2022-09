Dożynki 2022 gminy Pakość w Dziarnowie. Wystąpili Jacek Golbert oraz Bogdan Szymańczak. Zobaczcie zdjęcia

- Dożynki gminne to jedno z najbarwniejszych świąt plonów, które jest idealną okazją by docenić rolniczy trud dla budowania naszej małej i wielkiej Ojczyzny. Rozpoczynanie dożynek od mszy św. To staropolski zwyczaj, który przypomina nam, że plony ziemi są wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka. Dziękujemy dziś za dobre zbiory, ale dziękujemy również Wam za wysiłek i pracę na roli. Nie jest tajemnicą, ze rolnictwo, ogrodnictwo i sadownictwo to profesje wymagające wysiłku i hartu ducha, szczególnie w zmaganiu się z anomaliami pogody, a także z prawami unijnymi i prawami wewnętrznego rynku. W tych okolicznościach, w tym większa część należy się ludziom, którzy pokochali swój zawód i mimo wielu przeciwności służą ziemi i Ojczyźnie. Dożynki to przede wszystkim święto wsi i jej mieszkańców, bez których jak podkreślał Wincenty Witos nie ma zdrowego narodu i silnego Państwa; bo to oni właśnie stoją na straży wartości i tradycji narodowych, czego dowodem są prezentowane tutaj zwyczaje dożynkowe: bochen chleba, przepiękne wieńce, kosze owoców i kwiaty. Dzisiaj jest więc stosowna okazja, by podziękować za to, że dzięki ludziom oddanym ziemi i ciężkiej pracy na nasze stoły trafia polski chleb, mamy pod dostatkiem warzyw i owoców - mówił burmistrz Zygmunt Groń.