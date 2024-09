Festiwal Słodyczy SłodkoFEST. Tak bawiliście się w Strzelnie - zobaczcie zdjęcia

Trzeci dzień SłodkoFestu rozpocznie się również o godzinie 10. A o 10.30 w Parku 750-lecia pojawi się lokalny PTTK podczas wjazdu cukierkowego rajdu. Będzie to również dzień dożynkowy. Z tej okazji o godzinie 11 w Parku 750-lecia odbędzie się zbiórka pocztów oraz delegacji dożynkowych. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpi przemarsz na mszę świętą dziękczynną do kościoła Św. Trójcy w Strzelnie. O godzinie 12 w parku odbędzie się również turniej rzutu podkową. O godzinie 13 rozpoczną się uroczystości dożynkowe z zespołami „Gniewkowianie” oraz „Kujawiacy Rozrabiacy”. 14.30 to godzina rozpoczęcia występu zespołu „Kujawianki i Strzelnianki”. O 15 odbędzie się kolejny konkurs jedzenia słodyczy na czas. Chwilę później na naszej scenie zaprezentuje się zespół „Unu – tribute to Perfect”. Zbliżając się ku końcowi Festiwalu, o godzinie 17 ponownie zostanie wystawiona darmowa fontanna czekolady.