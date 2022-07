Film "Nie igraj z wodą". Policjanci i ratownicy tłumaczą, jak należy się zachować nad woda, by wypoczynek był bezpieczny

Obejrzyjcie film "Nie igraj z wodą", który pokazuje, jak należy zachowywać się nad wodą

- Policjanci nieustannie kierują apele, by korzystać z kąpieli wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i strzeżonych. Ważna jest postawa również samych rodziców, bo to oni uczą swoje dzieci prawidłowych zachowań. Woda to ogromny żywioł, o czym przekonali się nawet najlepsi pływacy. Spot, który został przygotowany w ramach poprawy bezpieczeństwa nad wodą opowiada historię nastolatka, który co roku przychodził nad to samo jezioro. Jego zachowanie tam pozostawiało wiele do życzenia, a to co mu się przyśniło pozwoliło mu zdać sobie sprawę, że stał się ofiarą wody - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu .

Obejrzyj spot "Nie igraj z wodą"

Spot zawiera także wskazówki o tym, jak korzystać ze sprzętów wodnych, że warto uczyć się pływać i wybierać do kąpieli miejsca strzeżone.