"Fucha" u znajomego spod Inowrocławia drogo go kosztowała. To mieszkaniec powiatu mogileńskiego

- Zaparkowany samochód dostawczy marki Renault zauważyli przejeżdżający tamtędy dzielnicowi z Inowrocławia. Gdy przyjrzeli się dokładnie co robi kierowca zobaczyli, że ten pozbywa się przywiezionej „na pace” pokaźnej sterty gruzu. Mężczyzna wrzucał go wprost do przydrożnego rowu - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.