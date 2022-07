Gdzie na spacer do 67 km od Inowrocławia. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 9 - 10 lipca

Wycieczki ze spacerem z Inowrocławia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 67 km od Inowrocławia, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 30,11 km

Czas trwania spaceru: 24 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 765 m

Suma zejść: 763 m

Trasę dla spacerowiczów z Inowrocławia poleca JJ_Active

Maksymilianowo PKP – mostek na Strudze Żołędowskiej – Ostrowo 2 km – parowem – Bożenkowo PKS 4 km – węzeł szlaków (niebieski Bydgoszcz – Konarzyny) – leśnictwo Ługowo 10 km – most na Brdzie – jaz hydroelektrowni 13 km – Koronowo Wyb 15 km – Tuszyny PKS 17 km – Jezioro Lipusz 24 km – zakolem pólwyspu – plaża – przystań żeglarska – Pieczyska PKS 25 km – zapora hydroelektrowni – pomnik – – most na Brdzie – Koronowo PKS