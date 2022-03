Gmina Janikowo - Oszust z internetu wyłudził 95 000 zł od zakochanej w nim kobiety! Małgorzata Wąsacz

Mieszkanka naszego regionu brała pożyczki na ukochanego. On ich nie spłacał i uciekł do Wielkiej Brytanii. Został namierzony i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.