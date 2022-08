Gmina Pakość - Poważny wypadek w Rybitwach pod Pakością. Trzy osoby trafiły do szpitala OPRAC.: Dariusz Nawrocki

19-letni kierowca citroena został zabrany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala Archiwum/ zdjęcie ilustracyjne

We wtorek, 23 sierpnia, przed godziną 14 w Rybitwach (gmina Pakość) doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby trafiły do szpitala.