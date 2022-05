Gniewkowo - OSP Gniewkowo ma nowy wóz bojowy oraz nową świetlicę przy remizie. Zobaczcie zdjęcia

- Są to tylko liczby, ale wskazują one o ilości interwencji podjętych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uplasowały one naszą jednostkę na czołowym miejscu w regionie. Był to impuls dla naszych władz rządowych i samorządowych, aby zakupić nowy samochód oraz wybudować oraz przekazać do użytku salę na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. Czekaliśmy na nią niestety aż 12 lat - mówił w trakcie spotkania Edmund Głuszak, prezes OSP Gniewkowo.