Grzybobranie. Takie grzyby zbiera nasz redakcyjny kolega Jan Szczutkowski. Zdjęcia

W tym przypadku możemy nawet zdradzić, gdzie rosną takie wspaniałe okazy. Otóż.... w Norwegii, do której nasz Janek wpada co jakiś czas, by odwiedzić mieszkającą tam córkę i jej rodzinę. Redaktor Szczutkowski podsyła nam wówczas mailem fotki z pobytu na północy Europy, m. in. chwaląc się zebranymi tam okazami grzybów. A nam pozostaje tylko pozazdrościć pięknych krajobrazów i wielkich okazów prawdziwków, których na razie w lasach na terenie powiatu inowrocławskiego nie ma zbyt wiele, bo jest tam po prostu bardzo sucho.