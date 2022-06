Inowrocław. Akcja "Kobiety Kobietom", czyli bransoletka za kosmetyk w Galerii Solnej. Tak pomożesz uchodźczyniom

Setki Ukrainek uciekających przed wojną trafiły do Inowrocławia i okolic. Te z nich, które nie miały możliwości wynajęcia lokum, znalazły schronienie w ośrodkach tymczasowych, m.in. w Jaksicach, Łojewie czy Gocanowie.

Przebywające w ośrodkach kobiety każdego dnia muszą zmagać się z wojenną traumą, lękiem o przyszłość, a także problemami finansowymi. - Od osób zajmujących się koordynacją tych ośrodków dowiedzieliśmy się, że wszelkie środki pomocowe uchodźczynie inwestują w swoje dzieci, nie myśląc o sobie. Nie mają podstawowych kosmetyków, jak krem czy dezodorant. Okażmy empatię, pomóżmy koleżankom z Ukrainy poczuć się lepiej. Zróbmy coś dobrego od kobiet i dla kobiet - mówi Emilia Iwanciw-Czerwińska, dyrektorka Galerii Solnej.

Jak można pomóc? Wystarczy odwiedzić Galerię Solną 24 czerwca 2022 r. (piątek) w godz. 15-19 i przekazać co najmniej jeden nowy kosmetyk. Punkt zbiórki będzie zlokalizowany na placu przy strefie gastronomicznej. Najbardziej potrzebne są kremy do twarzy, kremy do rąk, balsamy do ciała, produkty do depilacji, kosmetyki do włosów, dezodoranty itp.