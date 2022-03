Inowrocław - Akcja w Inowrocławiu: Darmowy wywóz odpadów wielkogabarytowych

W dniach od 21 do 26 marca w Inowrocławiu zorganizowany zostanie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgłoszenia bezpłatnych wywozów są przyjmowane do piątku, 18 marca br. do godz. 13, pod numerami: 52 357 90 12, 690 950 899 lub mailowo: [email protected]