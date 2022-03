Inowrocław - Awanturował się w domu i blokował numer alarmowy

- Policjanci po wejściu do mieszkania zastali nietrzeźwego mężczyznę i jego matkę. Ten zachowywał się nerwowo, a na polecenie policjantów jego agresja jeszcze wezbrała na sile. Z uwagi na to, że mężczyzna wypowiadał wulgaryzmy wobec mundurowych, wyzywał ich i ubliżał, został obezwładniony i przewieziony do policyjnego aresztu - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej policji.