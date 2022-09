Inowrocław. Będący pod wpływem alkoholu rowerzysta potrącił pieszą na pasach. Policja szuka świadków tego wypadku

W czwartek, 22 września, krótko po godz. 19 inowrocławska policja została powiadomiona o potrąceniu na pasach na ul. Dworcowej.

- Podczas zbierania informacji na temat zdarzenia policjanci ustalili, że na oznakowanym przejściu dla pieszych, 48-letnia kobieta przechodząca przez pasy, została potracona przez rowerzystę. Kobieta doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala. 24-letni cyklista doznał potłuczeń, a z uwagi na to, że miał ponad pół promila alkoholu w organizmie został zatrzymany w policyjnym areszcie do wyjaśnienia - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

Dziś, 23 wrzesnia 2023 r., po zebraniu materiału dowodowego, rowerzysta został przesłuchany w charakterze podejrzanego o spowodowanie wypadku będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.