Inowrocław. Fortepian z Muzeum im. Jana Kasprowicza, na którym grywał Stanisław Przybyszewski trafi do naprawy

W informacji przesłanej przez służby prasowe inowrocławskiego starostwa, któremu podlega muzeum, przypomniano dzieje sławnego instrumentu.

A oto one.

„Mam mój fortepian, mam swobodę w domu, jest co do czytania” - tak, podkreślając, co jest mu niezbędne do życia, pisał z Torunia Stanisław Przybyszewski do swojej świeżo poślubionej żony, Jadwigi, wcześniej Kasprowiczowej.

W Podgórzu pod Toruniem, w domu przyrodniej siostry Stanisława Przybyszewskiego, Marii Bagińskiej, zatrzymała się para w czasie organizowania ślubu (odbył się on w Inowrocławiu, 11 kwietnia 1905 roku). Ilekroć Przybyszewski zatrzymywał się u Bagińskich, grywał na należącym do nich fortepianie, który dziś jest cenną ozdobą stałej wystawy poświęconej Meteorowi Młodej Polski.

Niestety, upływ czasu i liczne uszkodzenia spowodowały, że historycznego instrumentu znanej marki Kerntopf nie da się obecnie nastroić, a więc i zagrać na nim bez fałszu. Aby fortepian odzyskał swoje dawne brzmienie, konieczna jest kompleksowa konserwacja, która stała się możliwa dzięki ministerialnej dotacji.