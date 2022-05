Inowrocław. Ireneusz Stachowiak pyta starostę Wiesławę Pawłowską o przekazanie gruntów ZRP pod drogę do spalarni

"(...) inwestor poinformował mieszkańców, że zamierza zbudować wjazd do planowanej inwestycji za mostem drogowym przy Zarządzie Dróg Powiatowych. Budowa w tym miejscu ronda, pomiędzy mostem, a torami kolejowymi, spowoduje znaczne utrudnienia w przepustowości i tak już mocno obciążonej ulicy Poznańskiej. Budowa ronda oraz drogi dojazdowej do terenów CIECH w ww. miejscu, moim zdaniem, jest niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (...) nie będzie również stanowiła inwestycji celu publicznego" - zauważył w piśmie do starosty Stachowiak.

Inowrocławianin przypomniał też, że w trakcie spotkania z mieszkańcami przedstawiciele inwestora informowali, że w celu wybudowania drogi do spalarni zamierzają wykorzystać część parkingu, który jest własnością Zarządu dróg Powiatowych, a to rodzi pytania: czy toczyły się rozmowy w sprawie przejęcia terenu parkingu od ZDP, czy budowa ronda i drogi wjazdowej na teren Soda Ciech przy ZDP, zdaniem starosty, jako organu zarządzającego ruchem, jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz czy starostwo będzie podejmować jakieś inicjatywy w tym zakresie?