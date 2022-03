Inowrocław, Kruszwica - Już wkrótce Piastowski Festiwal Biegowy. Do końca marca tańsze zapisy

Bieg Piastowski z Kruszwicy do Inowrocławia

Na stronie zapisy.sts-timing.pl prowadzone są zapisy. Tylko do końca marca opłata startowa w półmaratonie wynosi 60,00 zł, a w biegach na 5 i 10 km 45,00 złotych. Od kwietnia opłata wzrośnie odpowiednio do 70,00 i 55,00 zł. Natomiast w terminie od 1 do 4 maja br. trzeba będzie zapłacić 80,00 i 65,00 zł. Od 5 maja do dnia imprezy tj. 7 maja opłata startowa w półmaratonie wyniesie 100,00 zł, a w biegach na 5 i 10 km 80,00 zł. Można wybrać opcję bez pakietu startowego. Płacąc 50,00 zł wystartujesz w półmaratonie lub 30,00 zł i weźmiesz udział w biegu na 5 lub 10 km.