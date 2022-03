Inowrocław - Ks. Radosław Orchowicz nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 19 marca 2022 r. uroczystość konsekracji

Mianowanie biskupa w kościele rzymskokatolickim to dość zawiły proces. W praktyce upływa co najmniej kilka miesięcy, zanim zostanie wyłoniony odpowiedni kandydat. Pierwszym krokiem, przy zachowaniu pełnej tajemnicy, biskup diecezjalny przygotowuje listę duchownych, spełniających wymogi do pełnienia urzędu biskupa. Ich nazwiska trafiają do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Nuncjusz apostolski odgrywa bowiem kluczową rolę w wyborze biskupa. To on po konsultacjach z niektórymi środowiskami zgłasza do Watykanu - do Kongregacji ds. Biskupów - listę trzech kandydatów z uwzględnieniem ich drogi życiowej. Kongregacja również przygotowuje, tym razem papieżowi, szczegółowe życiorysy duchownych. Zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kandydat na biskupa w wieku co najmniej 35 lat i z tytułem doktora, uzyskanym z prawa kanonicznego, teologii lub Pisma Świętego, musi przejawiać m.in. gorliwą wiarę, pobożność oraz ludzkie cnoty, a także cieszyć się dobrą opinią w swoim otoczeniu.