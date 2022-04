Inowrocław - Leżą na trawnikach i chodnikach, a nawet przy kontenerach na śmieci. Interweniuje Straż Miejska Inowrocław. Zobaczcie zdjęcia

- Bardzo często są one upojone alkoholem, co stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Często są to również osoby bezdomne, które funkcjonariusze namawiają do skorzystania z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta. Często te osoby odmawiają pomocy i wolą żyć po swojemu - wyznają strażnicy miejscy w Inowrocławiu.