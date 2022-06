Inowrocław - Marek Browiński proponuję, by tą ulicą w Inowrocławiu można było jeździć z prędkością 70 km/h!

Szybciej ulicą Unii Europejskiej w Inowrocławiu?

Marek Browiński podkreśla, że po swoich obserwacjach i lekturze stosownego obwieszczenia Ministra Infrastruktury, doszedł do wniosku, że ulica Unii Europejskiej w Inowrocławiu spełnia warunki do podniesienia prędkości.

- Wreszcie byłby długi (ok. 1,5 km ) i kręty odcinek drogi z podwyższoną prędkością do nauki i egzaminowania kandydatów na kierowców. Obecnie ten element egzaminu: 390 metrów na ulicy Pileckiego oraz 95 metrów na ulicy Górniczej, to fikcja - przekonuje Marek Browiński.

Ewa Witkowska, wiceprezydent Inowrocławia, po zapoznaniu się z wnioskiem Marka Browińskiego, przekazała go do Starosty Inowrocławskiego, który będzie go teraz analizował.

Do sprawy wrócimy.