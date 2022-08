Inowrocław - Michał z Inowrocławia: "Chcę pokonać guza mózgu i żyć dla naszej córeczki" Pomożecie?

"Cała historia rozpoczęła się 14 maja 2022 roku. Po krótkiej niedzielnej drzemce na hamaku obudziłem się z wrażeniem wysokiego ciśnienia w głowie i odczuciem jakby mózg nie mieścił mi się w czaszce oraz zdrętwiałą całą lewą stroną ciała. Wypiłem 3 duże szklanki wody i sprawdziłem ciśnienie, które wynosiło 142/83. Objawy po ok. pół godz. do godziny ustąpiły. Zmęczony położyłem się spać. Kolejnego dnia rano obudziłem się z wrażeniem jakby ktoś od góry dociskał mi głowę oraz zdrętwiałą lewą nogą i ręką. Zaniepokojony sytuacją mojego kolegi w podobnym wieku, który kilka miesięcy wcześniej miał udar mózgu udałem się do szpitala na SOR. Tam po wysłuchaniu moich objawów i z powodu tego, że choruję również na cukrzycę typu I od razu wykonano mi tomografię głowy, po której okazało się, że sytuacja nie wygląda dobrze, gdyż coś o dużych rozmiarach mieści się w mojej głowie i prawdopodobnie jest to guz mózgu. Trafiłem na Oddział Neurologiczny szpitala w Inowrocławiu, gdzie otrzymywałem leki sterydowe oraz wykonano mi niezbędne badania, w tym rezonans magnetyczny bez kontrastu i z kontrastem, który potwierdził że jest to guz mózgu. Cała rodzina i przyjaciele zmobilizowali się żeby znaleźć mi najlepszego Neurochirurga, który mnie zoperuje. Ostatecznie zostałem zakwalifikowany na operację do Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy" - opisuje na www.kawalek-nieba.pl Michał.