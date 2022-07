Inowrocław. Niebawem ruszy remont Domu rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu. Pierwsi turyści odwiedzą to miejsce już za rok

Obiekt należący do Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu od kilku lat stał zamknięty czekając na odpowiednie decyzje dotyczące modernizacji. Obecnie wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku odwiedzą go pierwsi goście. Obiekt służyć ma także lokalnej społeczności inowrocławskiego osiedla i sąsiadujących z nim wsi.

Jak informują powiatowe służby prasowe, starosta Wiesława Pawłowska podpisała umowę z Szymonem Wielichem właścicielem wyłonionego w przetargu Przedsiębiorstwa Budowlanego MON-TEK z Inowrocławia na wykonanie prac w Domu rodziny Jana Kasprowicza.

Całkowita wartość projektu wynosi około półtora miliona złotych. Z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel 145 ty. zł. Reszta środków, to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.