Inowrocław - Niezwykła historia gwiazdy Broadway'u. To Gus Edwards z Inowrocławia [zdjęcia, wideo]

- Edwards współpracował z Gershwinem, tworzył dla największych wytwóni filmowych w Hollywood, jego utwory wykorzystywano w znanych filmach, m.in. w „Śpiewaku jazzbandu”. Komponował muzykę do arcypopularnych na Broadway'u musicali, takich jak choćby „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. Wraz z bratem Leo (jak się okazało – także urodzonym w Inowrocławiu) pisał przez wiele lat muzykę do nasłynniejszej na Broadway'u rewii – Ziegfeld Follies. Zasłynął jako niezwykle skuteczny łowca młodych talentów (wprowadził na scenę m.in. Eddiego Cantora, czy braci Marx – najsłynniejszych komików pierwszej połowy XX wieku). Pod koniec życia Edwardsa, w uznaniu jego zasług wytwórnia „Paramount Pictures” nakręciła pełnometrażowy film „Star Maker”, bazujący na biografii artysty. Rolę główną zagrał w nim najpopularniejszy wówczas aktor i piosenkarz – Bing Crosby (wykonujący wiele kompozycji Edwardsa). Inowrocławianin został wpisany do Songwriters Hall of Fame. Jest wymieniany obok najpopularniejszych kompozytorów żydowskiego pochodzenia, jak Bob Dylan, Irving Berlin, czy Simon & Garfunkel - opowiada Łukasz Oliwkowski z Polifoniki.