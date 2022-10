Inowrocław. Podczas spotkania w ratuszu prezydent Ryszard Brejza wręczył młodym karatekom i siatkarkom listy gratulacyjne

Dziś, 6 października 2022, w ratuszu gościli inowrocławscy siatkarze i karatecy. Prezydent Ryszard Brejza wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Piniewskim wręczyli młodym sportowcom listy gratulacyjne, dziękując jednocześnie za to, że swoimi sukcesami promują Inowrocław nie tylko w kraju ale także na arenie międzynarodowej i podkreślając, że mieszkańcy mogą być z nich dumni.

- Sukcesy jakie osiągacie, to okazja do wyrażenia słów uznania za zaangażowanie i wysiłek włożony w przygotowanie do zawodów, a także promocję Inowrocławia. Słowa uznania kieruję także do Waszych trenerów, bo bez ich pracy z pewnością te zwycięstwa nie byłyby możliwe. Życzę dalszych osiągnieć oraz radości i zadowolenia z uprawianej dyscypliny sportowej - mówił Ryszard Brejza.