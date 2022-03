Inowrocław. Powitanie wiosny i topienie marzanny w Solankach razem z Miejską Radą Seniorów

Impreza zatytułowana "Od przedszkola do seniora" odbędzie się w Parku Solankowym w poniedziałek, 21 marca. Początek o godz. 10.30 przy wejściu do parku (przy pawiu). Celem imprezy na powitanie wiosny jest podtrzymanie kujawskich tradycji, jak również wspólna wielopokoleniowa zabawa. Organizatorzy apelują do uczestników o ubranie się w kolorowe stroje. Imprezę uświetni orszak przebierańców - koza mątewska.

A oto program: