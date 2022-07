Inowrocław. Problemy z użytkownikami hulajnóg. Niewłaściwie parkują elektryczne jednoślady i jeżdżą za szybko

Jedziesz na hulajnodze - trzymaj się krawędzi chodnika!

Zajrzyjmy do Kodeksu Prawa o Ruchu Drogowym. Artykuł 47. reguluje przepisy zatrzymania i postoju na chodniku. Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to dopuszcza się ich postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie jego braku - jak najbliżej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu szerokości chodnika dla pieszych, nie mniej niż 1,5 m.