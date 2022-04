Inowrocław. Przyszła wiosna, więc sporo dzieje się w "hotelu" dla owadów zapylających w Muzeum im. Jana Kasprowicza

Warto przypomnieć, że w ramach inicjatywy Ekologiczny Powiat Inowrocławski rok temu na terenie muzealnego ogrodu zainicjowana została budowa „hotelu dla zapylaczy”, czyli dzikich pszczół i innych pożytecznych owadów. Do budowy użyto m. in. drewnianych pni, trzciny czy gliny.

W trzcinie i nawiercanych w drewnie otworach zagnieździły się tzw. pszczoły samotnice, a najpopularniejsze z nich, to murarki. Często „hotele dla zapylaczy” zamieszkują też błonkówki, żuki, trzmiele i owady osowate.

Budowa „hotelu” nie była wcale taka prosta jakby się to wydawało. Tworząc go z pociętego pnia lub odcinka pnia, trzeba było pamiętać o odpowiednim wierceniu otworów różnych rozmiarów, które powinny być skierowane nieznacznie w dół, by podczas deszczu nie wlatywała tam woda.