Inowrocław - Rozpoczął się remont inowrocławskiej kamienicy, którą zniszczył wybuch gazu

- Odbudowane zostaną uszkodzone ściany budynku oraz klatki schodowej i zniszczonych mieszkań. Mając na uwadze fakt, że w trakcie prac konstrukcyjnych po odsłonięciu priorytetowych elementów budynku mogą pojawić się dodatkowe roboty związane z odbudową, trudno jest ustalić dokładny termin końca całego remontu. Po zakończeniu prac wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań lub będą mogli pozostać w obecnie zajmowanych lokalach - informuje ratusz Nadesłane

Rozpoczęły się prace remontowe kamienicy przy ulicy Staszica w Inowrocławiu, w której doszło do wybuchu gazu. - Z uwagi na toczące się postępowanie przez Prokuraturę Rejonową w Inowrocławiu, do 25 lipca dostępność do budynku była ograniczona. Dopiero po tym terminie można było przystąpić prac związanych z przywróceniem budynku do stanu pierwotnego - tłumaczy Karolina Sobieraj z inowrocławskiego ratusza.