Inowrocław. Stowarzyszenie ujawnia wyniki kontroli WIOŚ w zakładach chemicznych. Rzecznik Ciechu komentuje. Zdjęcia

Inowrocław. Stowarzyszenie ujawnia wyniki kontroli WIOŚ w zakładach chemicznych. Rzecznik Ciechu komentuje.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Stowarzyszenia "Nie dla spalarni w Inowrocławiu" mówili o wynikach badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie zakładów chemicznych w Mątwach. Odniosły się do tego służby prasowe spółki Ciech

- Zabiegamy o to, żeby w Inowrocławiu nie powstała spalarnia odpadów, zabiegamy o przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, a także walczymy o to, żeby w Mątwach powstała stacja monitorująca środowisko pod kątem zanieczyszczeń i działała tak, by wszyscy mieszkańcy byli świadomi tego, jakim powietrzem oddychają - mówił podczas konferencji prasowej zwołanej w Solankach Janusz Radzikowski, członek Stowarzyszenia "Nie dla spalarni w Inowrocławiu".