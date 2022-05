Inowrocław - Tak będzie wyglądała Noc Muzeów w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Będzie to pierwsza indywidualna wystawa tego artysty. Daniel Pawłowski, rocznik 1989 r., mieszka we Włocławku, gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy przepełnia niezliczona ilość detali. Tworzy w nurcie określany przez krytyków jako neosymbolizm. Proces powstawania dzieła przeprowadza wg technik dawnych mistrzów.

- Chciałbym, aby moje obrazy nie były oczywiste. Aby milczące postacie, posągi i rzeźby opowiadały historię i zapraszały do swojego świata. W każdym staram się coś ukryć. Inspiruje mnie rzeźba i architektura klasyczna, do której pasja zrodziła się na studiach. We współczesnym pędzącym przed siebie, nierzadko na oślep świecie, mało kto ma czas by przystanąć i obejrzeć się wstecz. Kim byli byśmy, gdyby nie przeszłość..? - pyta Daniel Pawłowski.