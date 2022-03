Inowrocław - Tak było na Biegu Tropem Wilczym w Inowrocławiu. Zobaczcie zdjęcia Dariusz Nawrocki

W niedzielę, 6 marca, w Inowrocławiu po raz kolejny zorganizowano Bieg Tropem Wilczym. Uczestnicy pokonali wspólnie dystans 1963 metrów. - Jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni żołnierz wyklęty - Józef Franczak, ps. Lalek - tłumaczy Magdalena Basińska z Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego. Był to już siódmy bieg organizowany w Inowrocławiu. Wzięło w nim udział około 200 zawodników.