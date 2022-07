Inowrocław. Tak było na koncercie Andrei Lattariego w inowrocławskich Solankach. Zdjęcia

Andrea Lattari, sympatyczny Włoch, przypomniał najpopularniejsze hity pochodzące ze słonecznej Italii, i jak zwykle, bo nie był to jego pierwszy występ w Inowrocławiu, rozkręcił wspaniałą zabawę. Do tańca ruszyli starsi i młodsi, nucąc przy tym znane hity wylansowane m. in. podczas festiwali w San Remo.