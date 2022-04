Inowrocław. Tak było w Zagrodzie Zajączka na Rynku. Dzieciaki na brak atrakcji narzekać nie mogły. Zdjęcia

W "Zagrodzie Zajączka" na Rynku Akademia Szkolnictwa AS częstowała wielkanocnymi smakołykami, a gospodynie wiejskie z Latkowa i Marulew wystawią swoje wyroby.

Atrakcją była „karuzela filiżanka”, z której dzieci mogły korzystać bezpłatnie. Na najmłodszych czekał program animacyjny oraz warsztaty plastyczne.

Pojawi się także maskotki miasta WiewiórINKI i wielkanocny Zajączek, które częstowały słodkościami. Na Rynku stanęła też wielkanocna ramka, która jest doskonałym tłem do wykonania sobie zdjęć, co będzie można uczynić przez cały okres świąt, czyli do wieczora w lany poniedziałek.