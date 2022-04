Inowrocław - Tak wyglądał dzień bez plecaka w I LO Inowrocław. Szok, co młodzież zabrała do szkoły. Zobaczcie zdjęcia!

Pomyślelibyście kiedyś, że podręczniki do fizyki i polskiego można do szkoły przynieść w odkurzaczu, a zeszyty z matmy i biologii - w lodówce lub mikrofali? Prezentowane zdjęcia to tylko mały wycinek kreatywności społeczności uczniowskiej inowrocławskiego Kaspra >>>>>

I LO Inowrocław