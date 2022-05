Inowrocław. Takie będa Dni Inowrocławia 2022. Jakie imprezy nas czekają? Sprawdźcie w galerii. Zdjęcia

- Główne imprezy odbędą się w Teatrze Letnim oraz na placu Klasztornym przed Teatrem Miejskim, a 1 czerwca atrakcje dla najmłodszych zorganizowane zostaną także na Rynku - słyszymy w Kujawskim Centrum Kultury w Inowrocławiu.

Nie zabraknie koncertów. Od 3 do 5 czerwca, w Teatrze Letnim, zawsze o godzinie 20, wystąpią dla inowrocławian: Tymek, LemON i Ania Dąbrowska. Wstęp z bezpłatnymi wejściówkami, które rozprowadzało KCK.

Tegoroczne festiwalowe spotkania będą odbywać się na placu Klasztornym, w okolicy Teatru Miejskiego. Od 30 maja do 3 czerwca organizatorzy zapraszają do udziału w „Kawce z gwiazdami” - spotkaniach, podczas których pochodząca z Inowrocławia aktorka Beata Kawka rozmawiać będzie z zaproszonymi aktorami, sportowcami, pisarzami i artystami wielu dziedzin. A będą to: Andrzej Pągowski, Marek Dutkiewicz, Andrzej Krzywy, Patrycja Kosiarkiewicz, Mariusz „Pudzian” Pudzianowski, Tamara Arciuch, Paweł Deląg i Szymon Marciniak. Wszystkie spotkania rozpoczynać się będą o godz. 18. Wstęp wolny. Podczas spotkań każdy będzie miał okazję zadać pytania gwiazdom. Autorzy tych najciekawszych nagrodzeni zostaną upominkami.