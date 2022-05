Inowrocław - To będą Mistrzostwa Powiatu Inowrocławskiego w tenisie stołowym

Zmagania rozpoczną się o godz. 10, a odbywać się będą w kategoriach:

do lat 15 (w kategorii dziewcząt i chłopców) - rocznik 2007 i młodsi,

16-22 lat (w kategorii kobiet i mężczyzn) - rocznik 2006-2000

i powyżej 22 lat (w kategorii kobiet i mężczyzn) - rocznik 1999 i starsi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 maja do godz. 15, a w dniu zawodów do godziny 9 (pod warunkiem wolnych miejsc).

Informacje o zgłoszeniach udzielane są pod nr tel. 52 3592329 lub 798 740 120 oraz e-mail: [email protected]