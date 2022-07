Inowrocław - To będzie Silent Disco na Rynku w Inowrocławiu

Silent Disco na Rynku w Inowrocławiu

- Dla sąsiadów jest za głośno na naszym Rynku? Zbyt dosadna muzyka przeszkadza - przez co mamy wizyty policji? Znaleźliśmy na to sposób - przekonują w Innej Strefie.

Będzie to pierwsza edycja Silent Disco w Inowrocławiu. Co to takiego?

- Jak sama nazwa wskazuje impreza jest cicha ale…tylko dla osób trzecich. Każdy uczestnik silent disco otrzymuje na wejściu bezprzewodowe słuchawki, a na imprezie nasz DJ’i, zadawala Wasze gusta muzyczne totalnie różnymi klimatami - tłumaczą w Innej Strefie.

Początek o godzinie 18.