Inowrocław - W Inowrocławiu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych. Ruszyły zapisy

28 maja o godzinie 10 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu odbędzie się Festiwal Pieśni Maryjnych pod nazwą "Z miłości do M" Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne

21 kwietnia ruszyły zapisy na Festiwal Pieśni Maryjnych „Z miłości do M…” Pomysł Festiwalu Pieśni Maryjnych zainicjował Instytut Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu oraz grupa pod nazwą Rogóż&Afanasjew, która w zeszłym roku wydała płytę z własnymi aranżacjami pieśni Maryjnych pt. „Z miłości do M…” Wyjątkowa płyta ukazująca nowe spojrzenie na pieśni to pierwsza taka płyta na polskim rynku muzycznym.