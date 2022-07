Inowrocław - W Szkole Rzemiosła w Inowrocławiu zamontowany zostanie symulator samochodu do nauki jazdy! Zobaczcie zdjęcia

W wakacje 2022 w Szkole Rzemiosła w Inowrocławiu zamontowany zostanie symulator samochodu do nauki jazdy. Konstrukcja ma na celu rozwijanie młodych rzemieślników, nie tylko mechaników samochodowych.

Symulator samochodu to konstrukcja przestrzenna ze stali, składająca się z podkładu, fotela, kierownicy, pedałów oraz skrzyni biegów, które w sposób bardzo dokładny oddają realizm jazdy prawdziwym samochodem.

- Nasza szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszej młodzieży. Umiejętność prowadzenia auta to konieczność. Symulator daje takie możliwości. Z nowoczesnego sprzętu skorzystają nie tylko mechanicy samochodowi bowiem na rynku zawodowym liczy się dziś mobilność. Obejmuje ona także fryzjerki i sprzedawców, którzy również muszą dojeżdżać do klientów czy przewozić swój towar - wyjaśnia dyrektor szkoły Ireneusz Springer.

Profesjonalny symulator to także trzy monitory przystosowane do długiej pracy. Oprogramowanie zawiera trasy zarówno w mieście, jak i plac manewrowy. To idealny sprzęt do nauki jazdy.