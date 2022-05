Inowrocław. Węgla coraz mniej. Ciepło idzie w górę. Inowrocławian czekają podwyżki

- Sytuacja ciepłownictwa, zwłaszcza tego komunalnego jest bardzo, bardzo poważna. Za kilka miesięcy może okazać się, że kaloryfery w domach będą zimne - informował podczas konferencji prasowej na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia

Powodem takiej sytuacji jest brak węgla i miału, a co za tym idzie ogromny wzrost cen tych paliw.

Rocznie Polska importuje ok. 9,6 mln ton węgla energetycznego, z czego 8 mln ton pochodzi z Rosji. Na skutek rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nałożone zostało embargo na zakup rosyjskiego węgla, co z kolei spowodowało ograniczenie jego dostaw i drastyczny, bo ponad 3-krotny wzrost kosztów zakupu. Wraz z wzrostem cen węgla i za emisję dwutlenku węgla, konsekwentnie wzrasta cena dostarczanego do inowrocławskich mieszkań ciepła. Podwyżki sięgają kilkudziesięciu procent. Już 8 czerwca nastąpić ma kolejny, 10-procentowy wzrost opłat.