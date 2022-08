Inowrocław - Wypadek w Inowrocławiu. 86-letnia rowerzystka potrącona na pasach

- Kieruję apel do cyklistów o jazdę zgodnie z przepisami. Regulują one, że za jazdę rowerem po przejściu dla pieszych jest mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł. Pamiętajmy, że łamiąc zasady stawiamy na szali swoje zdrowie i życie. Apeluję również do kierowców. Zbliżasz się do „pasów” bezwzględnie zachowaj ostrożność i obserwuj otoczenie - mówi podinsp. Sebastian Górski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.